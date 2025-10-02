FirenzeViola Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0, i viola tornano alla vittoria: a segno Piccoli e Ndour

Dopo oltre un mese la Fiorentina torna alla vittoria. A dare gioie ai viola, dopo il doopio successo contro il Polyssia, è ancora la Conference League. I gigliati battono 2-0 al Franchi il Sigma Olomouc nella prima giornata della fase a girone unico della terza competizione europea per club. A decidere il match un gol di Roberto Piccoli, lanciato in profondità da un assist di testa di Ndour, nel primo tempo e un gran gol dello stesso Ndour da fuori area nel finale di gara. Nella ripresa i cechi hanno impensierito De Gea due volte.

Prima con Kostadinov e Beran dopo un errore di Dzeko in disimpegno e poi con Ghali che impegna il portiere spagnolo su un sbaglio in costruzione di Pongracic. Una vittoria sofferta e importante per la Fiorentina, non solo per il proseguo del cammino europeo ma anche in vista del campionato.