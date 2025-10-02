Fiorentina-Sigma Olomuc 2-0, le pagelle: Bene Ndour, non Fagioli e Dzeko, Piccoli rompe il ghiaccio
DE GEA - Bella parata su un tiro da fuori di Tkac dopo una ventina di minuti di gioco. Si ripete in avvio di secondo tempo mantenendo sicurezza tra i pali, incluso quando blocca il tiro di Ghali. Fa valere il suo carisma, 6,5
PONGRACIC - Buoni anticipi nella prima parte di gara anche se potrebbe essere meno falloso. Vigile anche nel secondo tempo, 6
Dal 42’st COMUZZO - S.v.
PABLO MARÌ - Attento sulle palle alte rischia poco nel primo tempo. Stesso discorso nella ripresa, 6
RANIERI - Si vede al tiro dopo la mezz’ora con una traiettoria che rimbalza sulla traversa. Cerca di nuovo la sortita offensiva nel corso della partita, 6
DODÒ - Le prime iniziative non sono efficaci, meglio l’invito sul quale Piccoli mette a lato a metà primo tempo. A tratti un po’ nervoso mancano i suoi traversoni, 5,5
Dal 26’st FORTINI - Pochi affanni in un finale di gara tranquillo, 6
MANDRAGORA - Un brutto errore in mezzo al campo costringe Fagioli al giallo per rimediare, poi potrebbe combinare qualcosa di più, 5,5
Dal 13’st FAZZINI - Una buona mezz’ora di gioco con un bel tentativo dentro l’area di rigore stoppato dall’opposizione del difensore Kral. Un altro bello spunto più tardi anche se il tocco in profondità pesca Piccoli in fuorigioco. Effervescente, 6,5
FAGIOLI - Vertice basso del trio di centrocampo non illumina nella prima mezz’ora e anzi perde il pallone sul quale il Sigma costruisce la prima occasione. Non va meglio con il passare del tempo e quando cerca di saltare l’uomo non ci riesce. Un’altra seratuccia, 5,5
NDOUR - Avvio in sordina poi di testa manda in rete Piccoli nell’azione dell’uno a zero. Pericoloso più tardi quando tira a lato da buona posizione. Fa valere il fisico in mezzo al campo e nel finale trova un gran gol con un bel tiro dal limite, 7
GOSENS - Gioca semplice, senza fronzoli, anche perchè da quella parte Ghali prova a metterlo in difficoltà. Non è comunque nelle migliori condizioni e si vede, 5,5
Dal 18’st PARISI - Cerca di dare un po’ di verve sulla corsia sinistra, 6
DZEKO - Girata debole di testa che porta il portiere ceco ad effettuare la prima parata del match. Spesso arretra per cercare la verticalizzazione che però non arriva e su un pallone perso al limite ci vuole De Gea per evitare il peggio. Poco preciso, 5,5
Dal 26’st GUDMUNDSSON - Poco tempo per incidere anche se gli spazi non mancherebbero, 6
PICCOLI - Sul primo pallone buono fa bene il suo dovere battendo il portiere in uscita, poi ci riprova su invito di Dodò mandando largo di poco. Ci riprova nella ripresa su invito di Dzeko ma senza arrivare al tiro nelle condizioni ideali per via dei recuperi di Sylla. Nel finale si fa pescare troppo spesso in fuorigioco ma stasera ha rott il ghiaccio, 6,5
PIOLI - Ripropone Fagioli al centro della mediana, davanti ci sono Dzeko e Piccoli con Ndour promosso titolare. Dopo una fase iniziale un po’ incerta i suoi passano in vantaggio con Piccoli e si rendono pericolosi con Ranieri e Ndour ma senza trovare il raddoppio. Nella ripresa il gioco resta poco brillante e nonostante i cambi le occasioni latitano fino al gol di Ndour che fissa il risultato sul 2-0. L'aspetto di gran lunga migliore di una serata in cui la Fiorentina appare ancora molto convalescente, 6
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati