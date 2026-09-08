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La famiglia Commisso arriva al Torrino d'Oro, domani sarà a seguire la Supercoppa

La famiglia Commisso arriva al Torrino d'Oro, domani sarà a seguire la Supercoppa
Oggi alle 20:15Dagli inviati
di Redazione FV

Sono giorni pieni di impegno per la famiglia Commisso che, dopo aver ricevuto il premio Nereo Rocco ieri a Coverciano ed aver presenziato alla presentazione del libro ufficiale della Fiorentina sui 100 anni, stasera è al Torrino d'Oro per un riconoscimento sempre per il Centenario. Con loro anche il direttore generale Alessandro ferrari. Appena arrivati il presidente Joseph si è concesso per foto e due chiacchiere con i tifosi presenti. Tra i presenti al Torrino d'Oro anche la sindaca Sara Funaro e l'assessora allo sport Letizia Perini che già ieri a Coverciano avevano avuto modo di salutare i tre dirigenti viola, oltre all'ex sindaco  Dario Nardella.

Domani i due dirigenti saranno invece a Bergamo per la Supercoppa Primavera.

Joseph Commisso arriva al Torrino d'Oro