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La famiglia Commisso arriva al Torrino d'Oro, domani sarà a seguire la Supercoppa
Sono giorni pieni di impegno per la famiglia Commisso che, dopo aver ricevuto il premio Nereo Rocco ieri a Coverciano ed aver presenziato alla presentazione del libro ufficiale della Fiorentina sui 100 anni, stasera è al Torrino d'Oro per un riconoscimento sempre per il Centenario. Con loro anche il direttore generale Alessandro ferrari. Appena arrivati il presidente Joseph si è concesso per foto e due chiacchiere con i tifosi presenti. Tra i presenti al Torrino d'Oro anche la sindaca Sara Funaro e l'assessora allo sport Letizia Perini che già ieri a Coverciano avevano avuto modo di salutare i tre dirigenti viola, oltre all'ex sindaco Dario Nardella.
Domani i due dirigenti saranno invece a Bergamo per la Supercoppa Primavera.
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