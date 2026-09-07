Dal Nereo Rocco: anche Nicolò Fagioli premiato a Coverciano, ecco la foto
Riconoscimento prestigioso per Nicolò Fagioli al Premio Nereo Rocco. Il centrocampista della Fiorentina è stato premiato questa sera a Coverciano come «personaggio emergente» (nonostante i 25 anni già ampiamente compiuti) della 47ª edizione della manifestazione, ricevendo uno dei riconoscimenti più significativi della serata.
A consegnargli il premio è stata l'assessora allo Sport del Comune di Firenze, Letizia Perini. Un attestato che premia il percorso del centrocampista viola e il suo ruolo da protagonista nel calcio italiano, con Fagioli scelto tra le personalità emergenti di questa edizione dell'appuntamento dedicato alla memoria di Nereo Rocco.
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