Dal Nereo Rocco: anche Nicolò Fagioli premiato a Coverciano, ecco la foto

Dal Nereo Rocco: anche Nicolò Fagioli premiato a Coverciano, ecco la foto
Oggi alle 21:08Dagli inviati
di Redazione FV
fonte dalla nostra inviata - L. Magistrato

Riconoscimento prestigioso per Nicolò Fagioli al Premio Nereo Rocco. Il centrocampista della Fiorentina è stato premiato questa sera a Coverciano come «personaggio emergente»  (nonostante i 25 anni già ampiamente compiuti) della 47ª edizione della manifestazione, ricevendo uno dei riconoscimenti più significativi della serata.

A consegnargli il premio è stata l'assessora allo Sport del Comune di Firenze, Letizia Perini. Un attestato che premia il percorso del centrocampista viola e il suo ruolo da protagonista nel calcio italiano, con Fagioli scelto tra le personalità emergenti di questa edizione dell'appuntamento dedicato alla memoria di Nereo Rocco.