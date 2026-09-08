Dagli inviati Pasqual: "In bocca al lupo a Vanoli. In momenti di difficoltà è importante guardare avanti"

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Manuel Pasqual, ex terzino e capitano della Fiorentina, ha parlato a margine dell'evento di presentazione del libro "Fiorentina un secolo viola" alla libreria Giunti. Queste le sue dichiarazioni: "Undici anni sono stati importanti per me alla Fiorentina. Undici sono tanti e ovviamente ci sono stati alti e bassi. Ti ricordi tutto, ti ricordi passo passo le vittorie e i momenti memorabili così come ti ricordi quelli di difficoltà in cui c'è bisogno di ripartire, come sta succedendo oggi. La Fiorentina mi ha dato tanto così come Firenze e la gente e lo abbiamo visto nella gara delle vecchie glorie. Non sono un capitano che purtroppo ha vinto ma la gente mi ha portato a gloria perché ha visto in me uno che ha sempre dato tutto in campo".

Come sta andando l'avventura da allenatore dell'U17 dell'Italia? "La federazione mi ha dato l'opportunità di lavorare con lo stesso gruppo che quindi già conosco. A novembre avremo il primo round delle qualificazione all'Europeo in Armenia, contro Armenia, Lussemburgoe Francia e abbiamo iniziato con un torneo in Ungheria dove c'è la possibilità di vedere sempre più ragazzi e rappresentare un Italia che ha giocatori con prospettive importanti".

Un in bocca al lupo a Vanoli, cosa gli auguri? "In bocca al lupo a tutta la Fiorentina, in questo momento di difficoltà al mister e alla società faccio il mio in bocca al lupo. Nel corso degli anni ci sono momenti negativi e questo è il momento di guardare solo avanti, come succede in autostrada, mettendo davanti un obiettivo che la società e la squadra devono raggiungere".

Quanto ti fa piacere essere qui oggi? "È sempre un piacere ed è emozionante, come lo è stato con le vecchie glorie. Ero via con la nazionale il 29 agosto, ma è sempre un piacere che la Fiorentina si ricordi di chi l'ha rappresentata in campo".