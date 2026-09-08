Dagli inviati Sardelli: "Un'emozione ripercorrere la storia viola col mio libro"

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Il collega, Giovanni Sardelli, ha presentato così il libro da lui scritto "Fiorentina un secolo viola": "Racconta cento anni di passione, emozioni, storie. Che vanno dai presidenti fino ai calciatori, allenatori, dirigenti. Ma anche a tutti i coloro che hanno lavorato e messo un goccio di sangue viola in questa comunità che è la Fiorentina. Quindi, ripercorre tutto quello che ha vissuto chi tifa viola”.

Qual è stato il decennio che ti è piaciuto di più riscoprire?

“Quello dell’imprinting, la mia prima Fiorentina è quella di Baggio. Chiaramente poi all’inizio degli anni Novanta c’è stata più consapevolezza da parte mia, quindi ripercorrere quella parte lì adesso è stato più emozionante, perché mi ha fatto tornare giovane anche se, purtroppo, giovane non sono più”.