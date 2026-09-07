Abodi: "Spero che entro il termine del mio mandato ci sia una data certa di inaugurazione per il Franchi"
Dal palco del Premio Nereo Rocco, in programma questa sera a Coverciano, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha parlato anche del futuro dello stadio Artemio Franchi, uno dei temi più attesi per Firenze e per la Fiorentina. Nel corso del suo intervento, Abodi ha espresso l'auspicio di arrivare alla fine del proprio mandato con una certezza importante per la città: «Spero di poter chiudere il mio mandato con una data certa per l'inaugurazione dello stadio Franchi riqualificato».
Parole che confermano l'attenzione del ministro sul percorso di rinnovamento dello storico impianto fiorentino e sull'obiettivo di arrivare finalmente a una data precisa per la conclusione dei lavori e la restituzione del Franchi alla sua piena funzionalità.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati