Dagli inviati Carlo Conti: "Ora la Fiorentina tiri fuori gli attributi per rispetto ai tifosi"

Il noto presentatore e tifoso viola, Carlo Conti, ha parlato a margine dell'evento "Dal Palasport a Forum, la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti": "Ci vuole una prova di orgoglio e rispetto da parte dei dirigenti e giocatori della Fiorentina nei confronti di Firenze e dei tifosi".

Che appello farebbe alla Fiorentina?

"Prima di tutto di togliersi la maglia arancione e di mettere quella viola. Poi di applicarsela sulla pelle... E che incomincino a tirare fuori gli attributi".

Anche perché lei e Marco Masini dovete arrivare con l'umore giusto a Sanremo...

"L'altra sera stavo per chiedere una canzone di Marco da dedicare alla squadra, ma non è "Ci vorrebbe il mare"... (ride, ndr)".

Renzi ha detto che servirebbe un super-manager?

"Non so, credo che serva una grande scossa. Bisogna tirare fuori quegli attributi che in questo momento sono importanti per il rispetto di Firenze e dei tifosi della Fiorentina".

Oltre a Masini ci sarà un altro po' di viola a Sanremo?

"Vedremo, siamo fermi, facciamo calmare le acque delle nuove proposte e dei big. Poi decideremo chi si dividerà con me il palco".

Se domani la Fiorentina vince in Conference, non dovrà giocare il giovedì di Sanremo...

"Soprattutto io, in caso contrario, mi dovrei dividere. Mi farei mettere il monitor dietro le quinte tra una presentazione e l'altra del Festival, ma l'ho già fatto altre volte. L'ultima volta che c'erano i Music Awards, a Verona, c'era Fiorentina-Napoli: mi sono fatto mettere il monitor e ogni volta che entravo in scena ero sempre più nervoso... (ride, ndr)".