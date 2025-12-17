Dagli inviati Marco Masini: "Condivido l'ACCVC, Firenze non merita questo"

Così il cantante e tifoso viola, Marco Masini, a margine dell'evento "Dal Palasport a Forum, la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti": "Condivido in pieno il comunicato dell'ACCVC e se lo farà anche la Curva, lo condividerò a prescindere. Perché Firenze ama la Fiorentina modo viscerale".

Per l'inizio del Festival la Fiorentina sarà fuori dalla zona retrocessione?

"Pensa, non so neanche quando inizia il Festival (ride, ndr)".

A fine febbraio.

"Speriamo, perché se non fosse fuori dalla zona retrocessione penso che poi lo possa rimanere per sempre".

Quanto pesa in città questa situazione della Fiorentina?

"Pesa per tutti, indipendentemente dal tifoso. Io mi preoccupo per i bambini, i ragazzi giovani. Hanno il diritto al rispetto della storia di questo club. Anche perché poi i padri, quando raccontano la storia della Fiorentina, perdono credibilità nei confronti dei figli. E questa cosa mi sembra assolutamente ingiusta".