Dodo cedibile già a gennaio, con 15 milioni può andare: Inter alla finestra

Se fino a qualche settimana fa Dodo sembrava sulla via del rinnovo, grazie ai dialoghi ripresi con l'agente, non è escluso che a gennaio il terzino possa essere uno dei giocatori ceduti. La novità di queste ultime ore - riportata da Tuttomercatoweb - è che per Dodo la Fiorentina sarebbe disposta ad ascoltare offerte non di poco inferiori a quanto chiesto nelle precedenti sessioni di mercato.

Oggi basta di fatto la metà: con 15 milioni di euro eventuali club interessati potrebbero assicurarsi Dodo. Una delle società che potrebbe voler approfondire il discorso è l'Inter, in cerca di un nuovo interprete per la fascia destra visti i problemi di Dumfries nel recupero.