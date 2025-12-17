Dagli inviati Fagioli: "Dobbiamo sistemare alcune lacune, ma domenica ho visto il giusto atteggiamento. Lo dobbiamo ai nostri tifosi"

Queste le parole di Nicolò Fagioli in sala stampa alla vigilia della gara di Conference League contro il Losanna: "Ovviamente in questo momento ci manca il risultato e dobbiamo lavorare su questo".

Sul ruolo e sulla posizione in campo: "Mi piace giocare da mezz'ala ma anche davanti alla difesa, poi è chiaro che decide il mister dove devo giocare. Domenica l'atteggiameto è stato positivo anche se il risultato non è stato favorevole"

Su quale atmosfera si respira nello spogliatoio: "Nessuno è felice di questa situazione, ovvio. C'è stato un confronto importante ma con il Verona si è visto il giusto atteggiamento, una squadra in grado di comandare la partita. Dobbiamo mettere a posto alcune lacune in campo".

Sulla contestazione di domenica e i circa 900 tifosi in arrivo in Svizzera: "Penso che questo dibattito va avanti da tempo, bisogna porre fine. Noi dobbiamo solo ringraziare i tifosi, d'altronde in ogni stadio quando una squadra perde parecchie partite arrivano fischi. Ma ai nostri tifosi non possiamo dire niente e dobbiamo soltanto cercare di uscire da questa situazione, di certo loro non hanno responsabilità".

La prova di domenica: "Sono d'accordo che sia stata una delle mie migliori prestazioni di quest'anno ma l'anno scorso credo di aver comunque fornito qualche buona prestazione".

Sulla presenza di leader nello spogliatoio: "Quando le cose vanno male escono mille notizie, e ci dispiace che molti di noi vengano attaccati. Ovviamente non fa bene a nessuno ma fa parte del gioco. Spesso i leader sono i più esperti e ovviamente il capitano, perciò noi ci affidiamo a loro".

Sulla Conference League: "Ho vissuto questa competizione l'anno scorso dagli ottavi di finale in poi, ed è un torneo bellissimo. Il nostro obiettivo è ripetere quanto fanno l'anno scorso e andare più avanti possibile".