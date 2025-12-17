Dagli inviati

Fagioli: "Dobbiamo sistemare alcune lacune, ma domenica ho visto il giusto atteggiamento. Lo dobbiamo ai nostri tifosi"

Fagioli: "Dobbiamo sistemare alcune lacune, ma domenica ho visto il giusto atteggiamento. Lo dobbiamo ai nostri tifosi"
Oggi alle 19:55Primo Piano
di Tommaso Loreto

Queste le parole di Nicolò Fagioli in sala stampa alla vigilia della gara di Conference League contro il Losanna: "Ovviamente in questo momento ci manca il risultato e dobbiamo lavorare su questo".

Sul ruolo e sulla posizione in campo: "Mi piace giocare da mezz'ala ma anche davanti alla difesa, poi è chiaro che decide il mister dove devo giocare. Domenica l'atteggiameto è stato positivo anche se il risultato non è stato favorevole"

Su quale atmosfera si respira nello spogliatoio: "Nessuno è felice di questa situazione, ovvio. C'è stato un confronto importante ma con il Verona si è visto il giusto atteggiamento, una squadra in grado di comandare la partita. Dobbiamo mettere a posto alcune lacune in campo". 

Sulla contestazione di domenica e i circa 900 tifosi in arrivo in Svizzera: "Penso che questo dibattito va avanti da tempo, bisogna porre fine. Noi dobbiamo solo ringraziare i tifosi, d'altronde in ogni stadio quando una squadra perde parecchie partite arrivano fischi. Ma ai nostri tifosi non possiamo dire niente e dobbiamo soltanto cercare di uscire da questa situazione, di certo loro non hanno responsabilità". 

La prova di domenica: "Sono d'accordo che sia stata una delle mie migliori prestazioni di quest'anno ma l'anno scorso credo di aver comunque fornito qualche buona prestazione". 

Sulla presenza di leader nello spogliatoio: "Quando le cose vanno male escono mille notizie, e ci dispiace che molti di noi vengano attaccati. Ovviamente non fa bene a nessuno ma fa parte del gioco. Spesso i leader sono i più esperti e ovviamente il capitano, perciò noi ci affidiamo a loro". 

Sulla Conference League: "Ho vissuto questa competizione l'anno scorso dagli ottavi di finale in poi, ed è un torneo bellissimo. Il nostro obiettivo è ripetere quanto fanno l'anno scorso e andare più avanti possibile". 