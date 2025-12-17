Live Vanoli: "Al mio futuro non penso, conta la Fiorentina. Il gruppo è coeso, dobbiamo fare di più per la nostra gente"

Nella sala stampa dello stadio della Tuilière, dove domani sera alle 21 si giocherà Losanna-Fiorentina, ha preso la parola il tecnico della squadra viola Paolo Vanoli per presentare la sfida, segui il live di FirenzeViola:

Perché non ha cambiato il famoso modulo? "Sono ripetitivo, non sono un integralista e tutto è possibile".

Cosa rappresenta questa partita, con l'Udinese alle porte? "La Conference, io guardo partita per partita, quella di domani è la più importante. Ma è normale avere la testa al campionato".

Come sta la squadra e se sente la partita come decisiva insieme a domenica? "Non ci penso al mio futuro, penso al bene della Fiorentina e stiamo facendo il massimo per quello. Il mio futuro deve rimanere in secondo piano. Contro l'Hellas abbiamo avuto cinque occasioni e dobbiamo guardare queste cose, ma dobbiamo essere più bravi a concretizzare ed evitare di prendere gol".

Cosa pensa dell'avversaria? "Loro stanno facendo un po' fatica, ma fa un rombo interessante ed hanno giocatori interessanti, anche se uno è in Coppa d'Africa. Una partita diffiicle, in questo sintetico diverso dal nostro dove abbiamo provato oggi. Anche loro fanno meglio in Conference ed è una partita delicata".

Come avete vissuto il malessere dei tifosi ed anche domani ci saranno? "Quello che stimao facendo non basta, dobbiamo fare di più anche per la nostra gente. Dobbiamo però vedere anche in maniera più positiva, cercare un risultato che ci dia una spinta e autostima".

Promette che il gruppo è coeso dopo le voci uscite? "Sì, rispondo sì".

Giocherà Martinelli? "E' un portiere di grande prospettiva ma davanti abbiamo un portiere che ha fatto qualcosa di importante nella sua carriera e che grazie a questo ci deve aiutare ad uscire dalla situazione. Domani può giocare chiunque dei due".

Vede una crescita nella squadra e nel lavoro al Viola Park a livello di intensità? "Sono qui da un mese ed io guardo tanto i dati e dico che siamo cresciuti sotto tanti punti di vita, tranne nei risultati ed è una mia responsabilità. Ma devo far vedere anche gli aspetti positivi e andarsi a cercare un po' di fortuna".

Siamo vicini al rientro di Gosens e Fazzini? "Riguardo agli infortuinati, Robin non ha avuto una ricaduta ma un fastidio sopra al polpaccio e valutiamo di giorno in giorno così come il problema alla caviglia di Fazzini".