Dagli inviati Cuesta soddisfatto: "Buona prova contro una squadra forte. Meglio i viola nella ripresa"

vedi letture

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha preso la parola presso la sala stampa dello stadio Franchi al termine del pareggio per 0-0 contro la Fiorentina: “Penso che sia stata una partita dove ci sono stati momenti diversi: la Fiorentina ha iniziato bene i primi 15’ ma poi noi siamo cresciuti. Nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica e i viola sono stati meglio di noi su certi aspetti. Abbiamo comunque avuto la possibilità di mantenere la porta inviolata e prendere un punto. Ne volevamo tre ma alla fine siamo contenti di questo risultato. Sono contento per Sorensen, ha fatto una buona gara al cospetto di un squadra veramente forte. Resto positivo e contento”.

Cremaschi ha dato sostanza alla fascia destra…

“È una persona con idee molto chiare, vuole sempre migliorare e si mette a disposizione. Lui lavora molto e parla poco. Merito a lui per ciò che ha fatto nel lavoro quotidiano”.

La squadra ha raggiunto il suo obiettivo, essendo a +10 sul 18° posto?

"Non dobbiamo sentirci mai appagati, dobbiamo essere pronti per competere sempre. Sappiamo che non ci bastano questi punti, dobbiamo fare molti punti per raggiungere l'obiettivo".

Sono due punti persi o un punto guadagnato?

"Ne vogliamo sempre tre ma ci prendiamo quello che è arrivato, con l'ambizione di migliorare nella prossima gara".

Il fatto che la Fiorentina non abbia tirato in porta è un vostro vanto?

"Io devo semrpe apprezzare le cose che vengono ma devo pensare a migliorare le cose".

Si sente salvo con 34 punti?

"No, ci sono ancora 30 punti disponibili. Quindi non lo siamo".