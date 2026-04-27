Dagli inviati Galloppa: "Bene i 'grandi' scesi con noi. Braschi? Spero di vedere altri esordi in A"

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Dopo la vittoria per 3-1 contro il Monza e il ritorno al primo posto, Daniele Galloppa commenta la gara dei suoi con i media presenti al Viola Park. Queste le considerazioni del tecnico della Fiorentina Primavera: "Sono contento anche dei subentrati, in particolare di Kone che ha anche segnato. Ma sono felice di tutti i ragazzi, non era una gara facile. Speravo ci fosse più ritmo, credevo venissero a prenderci più alti invece hanno aspettato bassi. Noi potevamo fare meglio anche nelle preventive infatti all'intervallo mi sono arrabbiato, poi siamo rientrati bene e l'abbiamo indirizzata".

Prosegue: "In tutti i campionati le partite sono difficili, io mi aspettavo un Monza più tranquillo visto che sono praticamente già salvi, invece sono venuti a difendere bassi e a giocare sui nostri errori. Noi siamo stati poco bravi, anche perché avevamo quattro ragazzi scesi dalla Prima Squadra che però, invece, sono stati molto bravi a entrare con noi (Kospo, Kouadio, Puzzoli e Braschi). Positivi nell'atteggiamento".

Nel secondo tempo un'altra Fiorentina.

"Soprattutto quando la partita è questa, sbloccarla vuol dire cambiare il copione. E infatti una volta sbloccata è cambiata la partita, loro hanno lasciato spazi e noi ci siamo infilati".

Ora un grande finale.

"Chi è entrato è stato determinante, siamo di nuovo primi, dove volevamo essere. Ora vanno presi tutti i nove punti rimasti a cominciare dalla gara di Bergamo, con l'atteggiamento giusto da parte di tutti".

Spera di vedere qualche altro ragazzo esordire in Prima Squadra?

"Assolutamente sì, vedere i miei ragazzi esordire è bellissimo. Ma sarà Vanoli a gestire, spero che qualcuno possa esordire perché è bello in primis per loro".

Kouadio come l'ha visto?

"L'ho sentito bene ieri sera, oggi l'ho forzato terzino e non è il suo, io lo preferisco da centrale o braccetto. Ma è anche vero che con Kouadio e Kospo che scendono sacrificare Sadotti non sarebbe giusto, quindi Eddy ha giocato terzino e nonostante avesse i crampi ha fatto una grande prestazione. È un ragazzo positivo e forte".

Quanto conta chiudere primi?

"È importante chiudere tra le prime due per superare un turno, anche se sarebbe giusto che chi chiude primo dopo 38 giornate fosse Campione d'Italia. Comunque ce l'andremo a giocare, anche dopo i playoff".