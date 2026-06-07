Paratici pronto a viaggiare in America: al ds verrà chiesto di abbassare il monte ingaggi
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Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici presto saprà quanto sarà il budget a disposizione, andando domani negli Stati Uniti insieme a Ferrari per conoscere il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine. Ma prima ancora del budget si troverà davanti la parola fatidica: monte ingaggi.
Sessanta milioni lordi e passa nella scorsa stagione, settimo assoluto in Serie A, da ridurre e ridimensionare per stare dentro i parametri economico-finanziari in primis e per dare poi sostanza agli investimenti. Ecco perché, come riporta il Corriere dello Sport, servirà il sacrificio di qualche big dallo stipendio elevato.
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