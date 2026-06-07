La Fiorentina valuta la cessione di De Gea: il motivo è legato allo stipendio
La Fiorentina rivoluzionata e rivoltata della prossima stagione, potrebbe fare a meno di qualche pezzo grosso dell’attuale organico, anche e soprattutto per l’incidenza netta sul monte ingaggi. Uno dei partenti, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe essere David De Gea. Non è una certezza assoluta, sottolinea il quotidiano, come non può esserlo il 7 giugno e il portiere spagnolo non è sul mercato, eppure lo scenario intorno è chiaro: c’è un contratto in essere rinnovato fino a giugno 2028 e costa qualcosa come 5,5 milioni lordi alla Fiorentina, poco meno di un decimo dell’intera spesa per gli stipendi dell’ultima stagione. Vale undici milioni per i due anni di contratto che ancora gli rimangono a Firenze: e sono tanti.
Troppi. Quindi, se la Fiorentina intercetta un portiere di venticinque anni (età ipotetica), forte, affidabile, che guadagna meno moltiplicato per tante volte di De Gea, cambia.
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