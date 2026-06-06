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Martinelli, futuro tutto da scrivere: almeno tre club di B sul portierino viola

Martinelli, futuro tutto da scrivere: almeno tre club di B sul portierino violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:20Primo Piano
di Andrea Giannattasio
La Samp resta in prima fila ma Arezzo e Avellino sono pronti a inserirsi: nelle prossime settimane entrerà nel vivo la corsa al classe 2006

Il futuro di Tommaso Martinelli si intreccia sempre di più con il mercato di Serie B. Il giovane portiere della Fiorentina, reduce da una stagione di crescita alla Sampdoria e considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano nel suo ruolo, è finito nel mirino di diversi club alla ricerca di un numero uno affidabile per il prossimo campionato.

La Samp sempre in pole position

Tra le società maggiormente interessate resta, appunto, la Sampdoria, che lo considera un obiettivo concreto per la nuova stagione. Tuttavia, l'attesa per l'insediamento del nuovo direttore sportivo Americo Branco (che prenderà il posto di Andrea Mancini, che lo aveva portato a Genova a gennaio) sta rallentando le mosse del club blucerchiato, lasciando spazio all'inserimento della concorrenza.

Occhio ad Arezzo ed Avellino

Nelle ultime ore infatti anche l'Arezzo avrebbe messo gli occhi su Martinelli, individuandolo come possibile rinforzo tra i pali. Un interesse che si aggiunge a quello dell'Avellino, altro club particolarmente attento ai giovani di prospettiva. La corsa per il portiere della Fiorentina è quindi destinata ad accendersi nelle prossime settimane.