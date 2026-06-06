Martinelli, futuro tutto da scrivere: almeno tre club di B sul portierino viola
Il futuro di Tommaso Martinelli si intreccia sempre di più con il mercato di Serie B. Il giovane portiere della Fiorentina, reduce da una stagione di crescita alla Sampdoria e considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano nel suo ruolo, è finito nel mirino di diversi club alla ricerca di un numero uno affidabile per il prossimo campionato.
La Samp sempre in pole position
Tra le società maggiormente interessate resta, appunto, la Sampdoria, che lo considera un obiettivo concreto per la nuova stagione. Tuttavia, l'attesa per l'insediamento del nuovo direttore sportivo Americo Branco (che prenderà il posto di Andrea Mancini, che lo aveva portato a Genova a gennaio) sta rallentando le mosse del club blucerchiato, lasciando spazio all'inserimento della concorrenza.
Occhio ad Arezzo ed Avellino
Nelle ultime ore infatti anche l'Arezzo avrebbe messo gli occhi su Martinelli, individuandolo come possibile rinforzo tra i pali. Un interesse che si aggiunge a quello dell'Avellino, altro club particolarmente attento ai giovani di prospettiva. La corsa per il portiere della Fiorentina è quindi destinata ad accendersi nelle prossime settimane.
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