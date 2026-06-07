Fiorentina, c'è il nodo Kean: per La Nazione il suo futuro si risolverà oltre la clausola rescissoria

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Il nodo Kean è centrale per il futuro prossimo della Fiorentina. Molto, riporta stamani La Nazione, dipenderà dalle offerte che arriveranno, anche se l’impressione è che si andrà temporalmente oltre il periodo di attivazione della clausola rescissoria da 62 milioni. Nel corso delle ultime settimane si è infatti capito anche che un altro degli obiettivi sia quello di dare una sforbiciata al monte ingaggi. Da qui restano in bilico altri big con stipendi pesanti come De Gea e Gosens.