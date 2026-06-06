Dagli inviati Viola Club Grosseto, una serata di passione e ricordi: oltre cento tifosi in festa a Marina di Grosseto

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Al Bagno Moreno l’appuntamento annuale del gruppo di tifosi. Tra gli ospiti Sauro Fattori, Costantino Nicoletti e Pietro Lazzerini

Si è svolta questa sera presso il Bagno Moreno di Marina di Grosseto la tradizionale festa del Viola Club Grosseto, che ha richiamato oltre cento soci e simpatizzanti in una serata all'insegna della passione per la Fiorentina e della condivisione. Un appuntamento ormai consolidato che ha permesso ai presenti di ritrovarsi e celebrare insieme la conclusione della stagione viola, culminata con il raggiungimento della salvezza.

Nel ricordo di Celeste

Ad arricchire la serata la presenza di ospiti di rilievo come gli ex giocatori della Fiorentina Sauro Fattori e Roberto Galbiati, il manager Costantino Nicoletti e del nostro giornalista Pietro Lazzerini, oltre ad Elena Mannucci, accolti con grande affetto dai tifosi presenti. L'evento è stato anche l'occasione per un momento di riflessione e commozione nel ricordo di Celeste Pin, a quasi un anno dalla sua tragica scomparsa. Un omaggio sentito a una figura che ha lasciato un segno profondo nel mondo viola e nel cuore di tanti appassionati, testimoniando ancora una volta il forte legame che unisce la comunità gigliata ben oltre i risultati del campo.