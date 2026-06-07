Difensore mancino cercasi. Paratici al lavoro per Viery del Gremio: ecco quanto costa

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Uno dei reparti che la Fiorentina ha in mente di risistemare sul mercato, inserendo fin da subito un nuovo innesto, è senza alcun dubbio quello difensivo. I viola infatti sono alla ricerca di un difensore, possibilmente mancino e duttile. Uno dei profili seguiti in tal senso è quello di Viery, classe 2005, che è legato al Gremio da un contratto valido per altri tre anni. Non un’operazione semplice: i dirigenti viola hanno già offerto 12 milioni di euro, rifiutati dai brasiliani che ne vorrebbero almeno 20. Lo riporta il Corriere dello Sport.