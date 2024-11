BUCCIANTINI, Viola vince perché ha comprato dei titolari

FirenzeViola.it

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato a Palazzo Vecchio a margine della conferenza stampa in cui l'Associazione Davide Astori ha presentato l'evento in programma fra pochi giorni (qui i dettagli). Ecco le dichiarazioni di Bucciantini sulla Fiorentina: "Questo è un anno rivoluzionario per Fiorentina, Atalanta e Lazio. L'Inter ha un debito grosso ma sta facendo di tutto per ripianarlo: a volte non ci vuole così tanto a sistemarlo".

Commisso tiene molto al tema dei bilanci.

"E' così, lui non è entrato nel calcio italiano per sistemare i debiti. L'ha trovata già sana. L'ha tenuta sana e ha anche investito. Lui fa le cose per bene. E non è così scontato. Gli americani ultimante stanno mortificando il calcio italiano con delle scelte che non comprendo, ma non Commisso. Un calcio giusto presenta una classifica democratica e bella".

Cosa manca alla Fiorentina per puntare alla Champions?

"Lo sa l'allenatore, lo sa lo staff tecnico. Quest'anno puoi lottare fino all'ultimo per la Champions. Si dice che manchi un vice-Kean, ma magari è esploso proprio perché non ha concorrenti. La Fiorentina quest'anno ha preso calciatori che sono tutti titolari e con una continuità ottima. Nessuno ha la continuità di Kean. Mai come quest'anno abbiamo capito che per vincere devi comprare i titolari".