Dagli inviati Borja Valero: "Kean-Arabia, decisione difficile. Fagioli può fare la differenza"

Borja Valero, ex centrocampista di Fiorentina e Inter, è intervenuto a margine della finale del Calcio Storico prevista per oggi in Piazza Santa Croce tra Verdi e Rossi: "È sempre bello essere a Firenze durante queste occasioni, anche se da semplice tifoso. I rossi sono i favoriti ma mi aspetto una bella partita.

Cosa pensa della Fiorentina che sta nascendo?

"Se arriverà Pioli come sembra, credo che sia una scelta più che giusta per ripartire. Speriamo che possano rimanere i giocatori più importanti, poi dovranno prendere giocatori nuovi per migliorare la rosa ma penso che la rosa sia buona e con un mister di alto livello penso che si possa ripartire alla grande".

Cosa significa la conferma di Gudmundsson?

"Gudmudnsson è un giocatore id un altro livello. L'anno scorso non ha potuto dare il contributo che tutti ci aspettavamo ma penso che restando possa fare la differenza".

Lei sa bene cosa significa rinunciare ai soldi del calcio arabo, cosa consiglierebbe a Kean?

"Io ero più grande e la mia scelta sarebbe stata più semplice ma ho sempre rispettato le mie decisioni personali. Come tifoso mi auguro che possa restare in viola perché è un giocatore fondamentale, è unico per le sue caratteristiche. Per me sarebbe stato più facile dire di sì a quel tipo di offerte. Lui è giovane, ha una carriera importante davanti e questa può essere una motivazione per continuare nel calcio europeo. Non sarò io a dare consigli perché deve decidere bilanciando le proprie priorità. Quello che deciderà, lo rispetterò in ogni caso. So che non è facile, è facile giudicare dall'esterno ma è difficile poi prendere una decisione".

Alla Fiorentina ora serve un grande centrocampista?

"Sicuramente serve un po' di tutto perché il centrocampo dell'anno scorso verrà rivoluzionato. Serviranno diversi giocatori, sperando che arrivino di un livello superiore. Si potranno affidare a Fagioli che può fare la differenza".

Cosa pensa di Fazzini?

"È un giocatore che dovrà fare un altro step e penso che la Fiorentina sia la squadra fgiusta per farlo. La Fiorentina è motlo attenta a questo di calciatori e speriamo che possa migliorare qui. Abbiamo visto che spesso i giocatori che arrivano da questo tipo di esperienza poi fanno fatica, speriamo che lui si possa imporre in viola".