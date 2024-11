ASS. ASTORI, Venerdì evento benefico a Coverciano

Fonte: dal nostro inviato, Niccolò Righi

L'Associazione Davide Astori ha presentato oggi, in una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Vecchio, il prossimo evento in programma venerdì 22 novembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano: una cena con raccolta fondi per la fornitura di defibrillatori ad associazioni sportive, patrocinata dalla Fondazione Fiorentina, assieme alla Fondazione Milan e Aicarm (info nella foto allegata). Prima della cena anche un dibattito dal titolo "Prospettive di riforma", con la presenza di tante personalità del mondo dello sport e dell'ambito medico per parlare di proposte per parlare di salute, intesa come fisica per gli sportivi ed economica per le società.

Tra i temi trattati: prevenzione, ricerca e clinica in materia di cardiomiopatia aritmogena; prospettive di riforma dell'attuale normativa in materia di visite medico sportive; sostenibilità finanziaria delle società calcistiche dopo il Decreto Abodi.