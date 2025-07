Dagli inviati Il nuovo presidente del Coni Buonfiglio a Firenze: "In Italia c'è un problema di infrastrutture"

La cena di gala del premio Fair Play Menarini, evento che si sta svolgendo a Firenze, è l'occasione anche per una delle prime uscite pubbliche di Luciano Buonfiglio come presidente del Coni. Eletto negli scorsi giorni, Buonfiglio era presente stasera a Firenze per l'evento: "Lasciatemi dire che ho un legame con questa città perché mia moglie è fiorentina. Conosco bene le società di canoa e canottaggio ma anche la Rari Nantes. Il problema delle infrastrutture non è solo di Firenze. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma ho chiesto con forza di fare un piano strategico per le infrastrutture, perché dobbiamo valutare territorio, multidisciplinarità e valore sociale di un impianto. Dobbiamo prendere ad esempio quanto è stato fatto di buono, mi riferisco a Caivano, perché non sia un'eccezione ma un esempio appunto. Non dobbiamo apparire ma costruire".

E sul Viola Park: "Il mio predecessore ha visitato già il Viola Park. Vorrei visitarlo anche io sì, ma anche altre situazioni critiche. A breve ci sarà un incontro col Ministro dello Sport per mettere un piano strategico al centro dell'attenzione".