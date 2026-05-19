Serie A, il nuovo calendario sarà svelato a Parma il prossimo 5 giugno

Serie A, il nuovo calendario sarà svelato a Parma il prossimo 5 giugnoFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Ieri alle 21:40Curiosità
di Redazione FV

Dal 5 al 7 giugno Parma ospiterà la terza edizione del Festival della Serie A. L’evento prenderà il via venerdì 5 giugno alle ore 10 con la cerimonia inaugurale. La giornata proseguirà alle 18.30 con uno dei momenti più attesi: la presentazione ufficiale del Calendario della Serie A Enilive 2026-2027, in programma nella splendida cornice del Teatro Regio. A chiudere la serata, alle 21.30, sarà un talk sotto i Portici del Grano.