Zielisnki: "Quando le persone mi vedono esclamano: 'Fra ma sei polacco!'"

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Il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset, parlando anche delle prese in giro ironiche che gli erano state rivolte via social da Thuram. La frase in questione, ovvero, "Fra sei polacco", era stata usata anche per ‘pungere’ ironicamente l'attaccante della Fiorentina Moise Kean dopo le dichiarazioni rivolte all'influencer Kristian Pengwin nell'ambito del battibecco di qualche settimana fa. Queste le parole del centrocampista nerazzurra: "Le prendo con il sorriso, Thuram è il numero uno. È una bellissima cosa, abbiamo visto anche gli striscioni.

Tanti quando mi vedono mi dicono: 'Fra, ma sei polacco', è una cosa simpatica. Il gruppo è fantastico, si vede anche in campo, passare il tempo con loro è un divertimento".