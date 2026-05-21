Fiorentina-Atalanta, numeri e curiosità sul match di domani

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Fiorentina-Atalanta è la gara che chiude la stagione di viola e nerazzurri. Ecco alcuni dati forniti da Opta che ci permettono di inquadrare meglio la partita in programma domani sera al Franchi.

Dopo il successo per 2-0 nel match d'andata dello scorso 30 novembre, l'Atalanta potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Fiorentina in Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2020/21. La Fiorentina è rimasta imbattuta in 22 delle ultime 24 gare casalinghe contro l'Atalanta in Serie A (14V, 8N), segnando 45 reti nel periodo (1.9 di media a match) e vincendo le due più recenti - nell'era dei tre punti a vittoria solo una volta i viola hanno ottenuto almeno tre successi interni di fila contro la Dea nel massimo campionato: quattro tra il 2012 e il 2015.

La Fiorentina è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 partite di Serie A (4V, 5N), guadagnando 17 punti - solo cinque squadre hanno fatto meglio dei viola nel periodo: Juventus (21), Como e Napoli (20), Inter e Roma (19) - a quota 17 anche la Lazio. La Fiorentina ha registrato ben cinque clean sheet nelle ultime sette gare di campionato, tra cui le due più recenti; i viola potrebbero mantenere la porta inviolata in tre match consecutivi in Serie A per la prima volta dal dicembre 2023, con Vincenzo Italiano allenatore. L'Atalanta arriva da una sconfitta contro il Bologna (0-1) e non ha mai perso due partite di fila in Serie A con Raffaele Palladino allenatore; la Dea potrebbe inoltre rimanere a secco di gol in due match consecutivi per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso novembre (nelle ultime due gare con Ivan Juric alla guida, contro Udinese e Sassuolo).

Da una parte, la Fiorentina ha vinto tutte le ultime quattro partite disputate come ultimo match stagionale in Serie A (tra cui il 3-2 contro l'Atalanta del 2 giugno 2024 - recupero della 29ª giornata), dall'altra parte l'Atalanta ha perso cinque delle sei gare più recenti all'ultima partita di campionato (1V). L’Atalanta ha centrato la qualificazione ad una competizione europea in nove delle ultime 10 stagioni, nel periodo (dal 2016/17) solo Juventus e Roma hanno fatto meglio (10/10, inclusi preliminari) tra le squadre italiane.

Raffaele Palladino ha allenato la Fiorentina nella scorsa stagione, registrando 19 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte in 38 partite di Serie A, ottenendo il 6° posto a fine campionato. In cinque precedenti da tecnico contro la Fiorentina in Serie A, ha registrato due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Rolando Mandragora ha segnato sette reti nella Serie A 2025/26 e nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) solo due centrocampisti hanno realizzato più gol con la maglia della Fiorentina in un singolo campionato: Giacomo Bonaventura nel 2023/24 (otto) e Jordan Veretout nel 2017/18 (otto). Nikola Krstovic, autore di 10 gol in questo campionato, è vicino ad eguagliare il suo record di reti in una stagione di Serie A: 11 nel 2024/25, con il Lecce. In più, solo Lautaro Martínez (nove) ha realizzato più gol in trasferta del montenegrino (otto) nella Serie A 2025/26.