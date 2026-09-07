Dagli inviati
Giuseppe Commisso e Antognoni si incontrano: il video dell'abbraccio
FirenzeViola.it
Tra i momenti più significativi della serata del Premio Nereo Rocco a Coverciano c'è stato anche l'incontro tra Giuseppe Commisso e Giancarlo Antognoni. Il presidente della Fiorentina e la leggenda viola si sono salutati con un abbraccio, immortalato in un video immortalato dai nostri inviati. Un gesto che assume un significato particolare alla luce delle tensioni emerse negli ultimi mesi: Antognoni aveva infatti scelto di non partecipare alla festa per il centenario del club, mentre Commisso aveva deciso di ritirare simbolicamente per una stagione la maglia numero 10 in suo onore.
A Coverciano, però, è andata in scena un'immagine di distensione tra due figure che hanno segnato, in epoche diverse, la storia della Fiorentina.
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