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Dal Nereo Rocco: l'arrivo di Giuseppe Commisso e il saluto con Abodi, il video

Dal Nereo Rocco: l'arrivo di Giuseppe Commisso e il saluto con Abodi, il videoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 19:15Primo Piano
di Redazione FV
fonte dalla nostra inviata - L. Magistrato

In occasione della 47ª edizione del Premio Nereo Rocco, in programma questa sera nell'Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano, si è registrato anche l'incontro tra il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso, accompagnato dalla moglie Catherine, e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Un saluto cordiale a margine della serata che vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo dello sport e delle istituzioni, con la consegna dei tradizionali riconoscimenti dedicati a protagonisti del calcio, del giornalismo sportivo e del territorio.

Dal Nereo Rocco: l'arrivo di Giuseppe Commisso e il saluto con Abodi