Fiorentina-Lazio è anche Vanoli contro Sarri: i precedenti tra i due allenatori

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Quella di domani sera tra Fiorentina e Lazio sarà anche il confronto tra i due allenatori, Paolo Vanoli e Maurizio Sarri, che si incontreranno per la seconda volta da avversari dopo il pareggio maturato al termine dell'ultima gara del girone d'andata allo Stadio Olimpico. Prima di allora, i due allenatori non si erano mai ritrovati faccia a faccia su un campo da calcio. E quello fu un 2-2 di fuoco, con due calci di rigore assegnati nel finale (con conseguenti polemiche dei biancocelesti per il tiro dagli undici metri assegnato agli ospiti).