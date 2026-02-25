Fiorentina-Jagiellonia, numeri e curiosità sulla sfida di domani

Meno uno a Fiorentina-Jagiellonia e Opta Facts ci fornisce statistiche e curiosità sulla sfida in programma domani alle ore 18.45 al Franchi e valevole per il ritorno dei playoff di Conference League. Ecco quanto raccolto:

Le squadre italiane hanno perso solo due delle loro 32 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee contro avversarie polacche (25V 5N); tuttavia, la Fiorentina è la formazione che ha subito entrambe queste sconfitte: 1-2 contro il Lech Poznań nel 2015 e 2-3 sempre contro il Lech Poznań nel 2023. La Fiorentina è riuscita a passare il turno in ciascuno dei suoi sei doppi confronti ad eliminazione diretta di Conference League in cui ha vinto la gara di andata: l'ultima volta che è stata eliminata dopo un successo risale ai sedicesimi di finale di Europa League 2016-17 (vittoria per 1-0 all'andata e sconfitta per 2-4 al ritorno contro il Borussia Mönchengladbach). Soltanto Shelbourne (0%) e SK Rapid (16.7%) hanno registrato un tasso di conversione delle grandi occasioni da gol più basso di quello dello Jagiellonia (20%) in questa Conference League; da 10 avute, infatti, i polacchi hanno poi realizzato appena due reti.

Rolando Mandragora, che ha segnato un gol su calcio di punizione diretto nella gara di andata contro il Jagiellonia, è il giocatore della Fiorentina con più presenze (44), più gol (9) e che ha preso parte a più reti (13) in Conference League. Dal suo esordio in Conference League nella stagione 2024/25, Afimico Pululu è il giocatore che nella competizione ha segnato più gol (nove); nello stesso periodo, invece, Moise Kean è quello che conta più conclusioni (41) e tiri nello specchio (19 - quattro reti all'attivo) nel torneo.