Un derby tra due difese che subiscono tanto: le statistiche più curiose di Fiorentina-Pisa
Come presentazione alla 26esima giornata di Serie A, sul sito ufficiale della Lega sono comparse le statistiche più curiose riguardanti il prossimo turno di campionato. Queste, per inciso, quelle relative a Fiorentina-Pisa:
A Firenze i precedenti tra le due squadre sono 12: 8 le vittorie viola (ultima 4-1, Serie B 1993/94), 3 i pareggi (ultimo 0-0, Serie A 1987/88) e 1 successo nerazzurro (Coppa Italia di Serie C, 0-1 nel 2002/03)
L'unica vittoria del Pisa a Firenze, 0-1 nell'agosto 2002 in Coppa Italia di Serie C, è stata la prima gara ufficiale della Fiorentina della proprietà Della Valle, all'indomani del fallimento dell'era Cecchi Gori (estate 2002).
Fiorentina reduce da 8 gare consecutive in gol e contemporaneamente senza rete inviolata: 12 reti complessive all'attivo per i viola, 14 quelle subite.
Di fronte la seconda e terza squadra della Serie A 2025/26 per reti subite nei 15' finali, più recuperi: 12 i nerazzurri, 10 i viola.
Fiorentina squadra della Serie A 2025/26 che subisce più falli (416).
Solo il Torino (22) subisce più reti della Fiorentina (19) in casa nella Serie A 2025/26.
Pisa squadra della Serie A 2025/26 che subisce più reti in trasferta (26).
Solo l'Inter (214) completa più cross del Pisa (151) nella serie A 2025/26.
Pisa con una sola vittoria nella Serie A 2025/26: Pisa-Cremonese 1-0 il 7 novembre. Da allora 14 partite con 6 pareggi e 8 sconfitte.
Tra Paolo Vanoli e Oscar Hilijemark primo incontro ufficiale.
Moise Kean a segno contro il Como: 7° gol in questo campionato per l'attaccante italiano. Non segnava in almeno 2 gare di fila in campionato (in rete anche contro il Torino, giornata 24), dal 18-25 maggio 2025 (penultima e ultima giornata della Serie A 2024/25, Fiorentina-Bologna 3-2 e Udinese-Fiorentina 2-3).
Nicolò Fagioli a segno contro il Como: 1° gol in questo campionato per il centrocampista viola. Non realizzava una rete in Serie A dal 25 maggio 2025 in Udinese-Fiorentina 2-3, ultima giornata dello scorso campionato.
Felipe Loyola a segno contro il Milan: 1° gol in Italia per il centrocampista cileno. Non realizzava una rete con i club dal 2 novembre 2025, in Indipendiente - Atletico Tucuman 3-0, Liga Profesional de Futbol.
