Classifiche a confronto: passo in avanti viola, a -18 sull'anno scorso
Torna l'appuntamento con le classifiche a confronto dopo la 26° giornata di Serie A. Con la vittoria ottenuta nel derby di ieri sera contro il Pisa per 1-0, la Fiorentina raggiunge quota 24 agguantando Lecce e Cremonese al 16° posto. "Positivo" anche il confronto con quanto fatto un anno fa dalla squadra di Palladino. Il 23 febbraio 2025, infatti, la squadra gigliata uscì sconfitta dal Bentegodi di Verona: in gol Bernede per l'1-0 finale. Un risultato che, vedendo il confronto complessivo con la scorsa stagione, porta la squadra di Vanoli dal -21 della scorsa giornata al -18 attuale. Un dato che mantiene la squadra viola all'ultimo posto di questa speciale classifica, ma un po' più vicina al penultimo posto occupato dalla Lazio, attualmente a 13 punti in meno rispetto allo scorso anno.
Di seguito il dato squadra per squadra:
Inter 64 punti (+7 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 26 giornate)
Milan 54 (+13)
Napoli 50 (-6)
Roma 50 (+10)
Juventus 46 (-3)
Como 45 (+17)
Atalanta 45 (-9)
Bologna 36 (-8)
Sassuolo 35 (in Serie B)
Lazio 34 (-13)
Udinese 32 (-4)
Parma 32 (+9)
Cagliari 29 (+4)
Genoa 27 (-3)
Torino 27 (-4)
Fiorentina 24 (-18)
Cremonese 24 (in Serie B)
Lecce 24 (-1)
Pisa 15 (in Serie B)
Hellas Verona 15 (-11)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati