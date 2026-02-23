Fiorentina-Pisa: ecco le statistiche e tutte le curiosità del derby dell'Arno

vedi letture

Poche ore a Fiorentina-Pisa ed ecco le statistiche sulla gara di oggi al Franchi (fischio d'inizio alle ore 18.30) firmate Opta.

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei sfide contro il Pisa in Serie A - in una striscia iniziata nel 1988 - e nella sua storia nella competizione non ha mai registrato sette clean sheet di fila contro una singola avversaria (sei anche contro Avellino e Mantova). Il Pisa ha vinto solo uno dei 15 match contro la Fiorentina in Serie A (7N, 7P): 2-1 il 29 novembre 1987 all'Arena Garibaldi, con le reti di Ricardo Paciocco e Davide Lucarelli. Da allora, i pisani hanno registrato tre pareggi (inclusa la gara di andata) e tre sconfitte, senza mai segnare. La Fiorentina è imbattuta nelle sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A (4V, 3N), subendo solo tre reti in queste gare e vincendo le ultime due con un punteggio aggregato di 7-0.

La Fiorentina ha pareggiato ben cinque degli ultimi sette derby toscani in Serie A (1V, 1P), segnando solo quattro reti in questo parziale, mentre il Pisa non ha trovato il successo in alcuno degli ultimi sette (4N, 3P): una sfida contro l'Empoli e le successive sei contro la Viola, restando sempre a secco di reti nel periodo. Dopo il successo contro il Como nell'ultimo turno (2-1), la Fiorentina potrebbe trovare due vittorie di fila per la prima volta in questo campionato; in generale, la Viola è rimasta imbattuta in sei delle otto sfide di questo anno solare in Serie A (3V, 3N), dopo aver chiuso le ultime cinque gare del 2025 con quattro sconfitte (1V). Il Pisa non ha vinto nessuna delle ultime 14 gare in Serie A (6N, 8P) e nella sua storia nella massima serie non è mai arrivato a 15 match di fila senza vittoria in una singola stagione. Fiorentina (-9.5, 29 gol segnati con 38.5 di xG) e Pisa (-6.5, 20 reti realizzate con 26.5 di xG) sono le due squadre di questo campionato che hanno lo scarto più ampio tra gol all'attivo e marcature attese secondo il modello degli Expected Goals. Fiorentina (22) e Pisa (15) sono due delle tre squadre che hanno perso più punti da situazione di vantaggio in questa stagione di Serie A - tra di loro il Genoa a quota 20.

Moise Kean è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze in Serie A e con la maglia della Fiorentina solo una volta ha trovato la rete in almeno tre match di fila in campionato: tra ottobre e novembre 2024 (striscia di quattro). Tra i giocatori di questo campionato solo Lautaro Martínez (73) ha tentato più tiri dall'interno dell'area di rigore rispetto all'attaccante viola (72). Mattéo Tramoni ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime tre trasferte in Serie A, dopo che nelle sue prime 10 gare fuori casa nella massima serie (quattro con il Cagliari nel 2020/21, sei con il Pisa) non era stato coinvolto in alcuna rete.