Via a Sanremo, anche la Fiorentina al Festival: da Carlo Conti a Marco Masini, ecco i viola
Prenderà il via questa sera il 76° Festival della Canzone Italiana, come sempre a Sanremo. La più celebre kermesse musicale del nostro Paese vedrà affrontarsi sul palco dell'Ariston tanti artisti, molti dei quali hanno, come buona parte degli italiani, anche una fede calcistica. Ad occuparsi del curioso argomento è Tuttomercatoweb.com, che ricorda quali squadre tifino i partecipanti al festival di quest'anno: la Fiorentina occupa il quarto posto della classifica che prende in esame le squadre più tifate dai protagonisti, con tre sostenitori viola presenti alla competizione, tra cui spicca Carlo Conti, conduttore e direttore artistico. Oltre a lui, anche i cantanti Marco Masini (spesso ospite di Radio FirenzeViola) e Raf.
La squadra più tifata del Festival è però il Napoli, con ben otto cantanti in gara. Sono tifosi azzurri Aka 7even e LDA, figlio di Gigi D'Alessio, così come Sal Da Vinci, Arisa, Samurai Jay, Luchè, Ermal Meta e Serena Brancale, la quale ha pure cantato prima di una gara dei partenopei contro il Milan. Molto rappresentata anche la Roma, con sette tifosi in gioco come i co-conduttori Pilar Fogliati (compagna del ds viola, Fabio Paratici) e il comico Lillo, mentre l'attore turco Can Yaman pur essendo tifoso del Besiktas ha detto di simpatizzare la formazione di Gasperini. Tra i cantanti, invece, a tifare Roma sono Mara Sattei, Fulminacci, Leo Gassmann e Eddie Brook.
Ecco la curiosa classifica:
Fiorentina
Carlo Conti - conduttore
Marco Masini - cantante
Raf - cantante
Inter
Francesco Renga - cantante
Tredici Pietro - cantante (e Bologna)
Juventus
Patty Pravo - cantante
Lazio
Achille Lauro - coconduttore
Tommaso Paradiso - cantante
Livorno
Enrico Nigiotti - cantante
Milan
Laura Pausini - conduttrice
Elettra Lamborghini - cantante
Fedez - cantante
Malika Ayane - cantante
Messina
Nino Frassica - coconduttore
Napoli
Aka 7even - cantante
Arisa - cantante
Ermal Meta - cantante
LDA - cantante
Luchè - cantante
Sal Da Vinci - cantante
Samurai Jay - cantante
Serena Brancale - cantante
Roma
Can Yaman - coconduttore (tifa Besiktas ma simpatizza la Roma in Italia)
Lillo - coconduttore
Pilar Fogliati - coconduttrice
Eddie Brook - cantante
Fulminacci - cantante
Leo Gassmann - cantante
Mara Sattei - cantante
