Via a Sanremo, anche la Fiorentina al Festival: da Carlo Conti a Marco Masini, ecco i viola

Prenderà il via questa sera il 76° Festival della Canzone Italiana, come sempre a Sanremo. La più celebre kermesse musicale del nostro Paese vedrà affrontarsi sul palco dell'Ariston tanti artisti, molti dei quali hanno, come buona parte degli italiani, anche una fede calcistica. Ad occuparsi del curioso argomento è Tuttomercatoweb.com, che ricorda quali squadre tifino i partecipanti al festival di quest'anno: la Fiorentina occupa il quarto posto della classifica che prende in esame le squadre più tifate dai protagonisti, con tre sostenitori viola presenti alla competizione, tra cui spicca Carlo Conti, conduttore e direttore artistico. Oltre a lui, anche i cantanti Marco Masini (spesso ospite di Radio FirenzeViola) e Raf.

La squadra più tifata del Festival è però il Napoli, con ben otto cantanti in gara. Sono tifosi azzurri Aka 7even e LDA, figlio di Gigi D'Alessio, così come Sal Da Vinci, Arisa, Samurai Jay, Luchè, Ermal Meta e Serena Brancale, la quale ha pure cantato prima di una gara dei partenopei contro il Milan. Molto rappresentata anche la Roma, con sette tifosi in gioco come i co-conduttori Pilar Fogliati (compagna del ds viola, Fabio Paratici) e il comico Lillo, mentre l'attore turco Can Yaman pur essendo tifoso del Besiktas ha detto di simpatizzare la formazione di Gasperini. Tra i cantanti, invece, a tifare Roma sono Mara Sattei, Fulminacci, Leo Gassmann e Eddie Brook.

Ecco la curiosa classifica:

Fiorentina

Carlo Conti - conduttore

Marco Masini - cantante

Raf - cantante

Inter

Francesco Renga - cantante

Tredici Pietro - cantante (e Bologna)

Juventus

Patty Pravo - cantante

Lazio

Achille Lauro - coconduttore

Tommaso Paradiso - cantante

Livorno

Enrico Nigiotti - cantante

Milan

Laura Pausini - conduttrice

Elettra Lamborghini - cantante

Fedez - cantante

Malika Ayane - cantante

Messina

Nino Frassica - coconduttore

Napoli

Aka 7even - cantante

Arisa - cantante

Ermal Meta - cantante

LDA - cantante

Luchè - cantante

Sal Da Vinci - cantante

Samurai Jay - cantante

Serena Brancale - cantante

Roma

Can Yaman - coconduttore (tifa Besiktas ma simpatizza la Roma in Italia)

Lillo - coconduttore

Pilar Fogliati - coconduttrice

Eddie Brook - cantante

Fulminacci - cantante

Leo Gassmann - cantante

Mara Sattei - cantante