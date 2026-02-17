Classifiche a confronto: Fiorentina con la metà dei punti rispetto all'anno scorso
Torna l'appuntamento con le classifiche a confronto dopo la 25° giornata di Serie A. Con la vittoria ottenuta a Como per 2-1, la Fiorentina supera quota 20 in Serie A raggiungendo i 21 punti in classifica, esattamente la metà rispetto ai 42 conquistati anno scorso dalla squadra di mister Palladino. Un altro parallelismo con l'anno scorso riguarda anche lo stesso Como. La squadra lariana, infatti, fu avversaria della Fiorentina anche un anno fa, sempre alla 25° giornata. In quell'occasione, però furono i lariani a uscire vincitori nella sfida contro la Fiorentina. Al Franchi, infatti, fu 2-0: a segno Diao e Nico Paz.
Questo il dato squadra per squadra:
Inter 61 punti (+7 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 25 partite di campionato)
*Milan 53 (+15)
Napoli 50 (-6)
Roma 47 (+10)
Juventus 46 (=)
Atalanta 42 (-9)
*Como 41 (+19)
Bologna 33 (-11)
Lazio 33 (-13)
Sassuolo 32 (in Serie B)
Udinese 32 (-1)
Parma 29 (+9)
Cagliari 28 (+3)
Torino 27 (-1)
Genoa 24 (-6)
Cremonese 24 (in Serie B)
Lecce 24 (-1)
Fiorentina 21 (-21)
Pisa 15 (in Serie B)
Hellas Verona 15 (-8)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati