Conti verso Sanremo: "In quei giorni tante gare ma la Fiorentina gioca alle 18:45"

Conti verso Sanremo: "In quei giorni tante gare ma la Fiorentina gioca alle 18:45"
Oggi alle 15:36Curiosità
di Redazione FV

In sede di conferenza stampa, alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo, il conduttore della kermesse Carlo Conti, grande tifoso della Fiorentina, ha espresso la sua preoccupazione per la contemporaneità tra il festival della canzone italiana e la partita di Conference League in programma per giovedì alle 18:45 contro lo Jagiellonia: "Ci sono varie partite durante il Festival, è vero, ma per fortuna la Fiorentina gioca alle 18:45 ma speriamo che non vada ai calci di rigore".

E Laura Pausini, presente al suo fianco in sala stampa, l'ha incalzato con ironia: "Almeno potrai cantare la cover della canzone: "Quando sei disperato".