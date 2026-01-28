FirenzeViola Dalla vittoria di Napoli al caos col Bologna: i precedenti di La Penna con la Fiorentina

vedi letture

È Federico La Penna l'arbitro designato per la sfida di sabato pomeriggio tra Napoli e Fiorentina. Il fischietto di Roma sarà affiancato nella direzione gara dagli assistenti Lo Cicero e Bianchini e dal quarto uomo Marcenaro. Invece in sala Var a supporto di La Penna ci saranno Nasca (Var) e Aureliano (Avar). L'arbitro romano conta 94 direzioni in Serie A, in quattordici di queste una delle due squadre era la Fiorentina. Il club viola con il fischietto da quasi 100 partite nel massimo campionato italiano ha raccolto: 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Dunque un bilancio positivo per la squadra di Paolo Vanoli con La Penna, che nella sua ultima direzione al Franchi, che in quell'occasione ospitava il Bologna, è stato bersagliato dalle critiche al termine della partita per un mancato rigore assegnato al Bologna per un fallo di Sabiri su Bernardeschi e per un tocco di mano di Dodo, che poteva comportare l'assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra di Italiano, e di Kean in occasione del secondo rigore assegnato alla Fiorentina.

La squadra guidata da Antonio Conte ha un rendimento ben superiore rispetto a quello della squadra toscana. Infatti il club partenopeo sotto la direzione di gara di La Penna ha ottenuto: 13 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, arrivata in casa proprio contro la Fiorentina, che in quel caso aveva espugnato lo Stadio Diego Armando Maradona con il risultato di 1-3.

Una coincidenza interessante che, forse, potrà portare la Fiorentina ha beffare nuovamente i campioni d'Italia nel cruciale appuntamento di sabato con cui sia Napoli che Fiorentina dovranno portare a casa punti fondamentali per rialzarsi dalle ultime sconfitte di campionato.