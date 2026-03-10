Medie-voto degli allenatori: solo Hiljemark peggio di Vanoli
Su Tuttomercatoweb.com ecco il punto sul rendimento degli allenatori. La classifica stilata dal sito specializzato lega i tecnici di Serie A alla loro media voto. Troviamo Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, tra i peggiori per pagella, mentre il primo è sempre Cesc Fabregas del Como.
1. Cesc Fàbregas (Como) 6.66 (28)
2. Cristian Chivu (Inter) 6.66 (28)
3. Roberto D'Aversa (Torino) 6.50 (2)
4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.47 (17)
5. Luciano Spalletti (Juventus) 6.39 (19)
6. Massimiliano Allegri (Milan) 6.36 (28)
7. Antonio Conte (Napoli) 6.34 (28)
8. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.34 (28)
9. Daniele De Rossi (Genoa) 6.28 (18)
10. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.25 (28)
11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.16 (28)
12. Carlos Cuesta (Parma) 6.11 (28)
13. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.05 (28)
14. Maurizio Sarri (Lazio) 5.98 (28)
15. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.96 (28)
16. Davide Nicola (Cremonese) 5.93 (28)
17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.93 (28)
18. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.90 (5)
19. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.75 (18)
20. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.70 (5)
TRAGHETTATORI 1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1) 2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA 1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11) 2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23) 3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8) 4. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23) 5. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25) 6. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9) 7. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
