Balotelli al Chievo? Si, ma per allenarsi in attesa del rientro a Dubai
Mario Balotelli ha preso parte all’allenamento del Chievo. Ma per l'attaccante, oggi sotto contratto con l’Al Ittifaq, non c'è nessun trasferimento in vista. Si tratta solo di allenarsi in attesa di tornare a Dubai vista l'impossibilità di farlo nell'immediato, non è riuscito a rientrare a Dubai a causa del blocco dei voli legato al conflitto in corso.
Il club saudita d'altronde è presieduto da Pietro Laterza, proprietario del Chievo, circostanza che ha facilitato l’inserimento dell’attaccante nel gruppo gialloblù per questa settimana veronese.
