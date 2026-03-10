Classifiche a confronto: la Fiorentina recupera un punto sullo scorso anno
Torna il consueto appuntamento con le classifiche a confronto dopo la 28° giornata di Serie A. Con il pareggio ottenuto domenica contro il Parma allo stadio Franchi, la Fiorentina di mister Vanoli è riuscita ad uscire dalla zona retrocessione issandosi a 25 punti, a +1 sulla Cremonese. Con questo risultato la squadra viola recupera anche un punto rispetto a quanto fatto un anno fa dalla squadra allenata da Raffaele Palladino (45 punti), passando da -21 a -20. Il 9 marzo 2025, infatti, la Fiorentina perdeva a Napoli col risultato di 2-1: gol di Lukaku, Raspadori e Gudmundsson.
Di seguito il dato squadra per squadra:
Inter 67 punti (+6 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 27 giornate)
Milan 60 (+16)
Napoli 56 (-4)
Como 51 (+22)
Roma 51 (+5)
Juventus 50 (-2)
Atalanta 46 (-12)
Bologna 39 (-11)
Sassuolo 38 (in Serie B)
Lazio 37 (-14)
Udinese 36 (-4)
Parma 34 (+10)
Genoa 30 (-2)
Cagliari 30 (+4)
Torino 30 (-5)
Lecce 27 (+2)
Fiorentina 25 (-20)
Cremonese 24 (in Serie B)
Hellas Verona 18 (-8)
Pisa 15 (in Serie B)
