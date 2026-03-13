Cremonese-Fiorentina: ecco le statistiche del match di lunedì sera

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Cremonese-Fiorentina è la gara che chiuderà la ventinovesima giornata di Serie A. OptaData fornisce alcune statistiche del match-salvezza in programma lunedì sera a Cremona, eccole: la Fiorentina è rimasta imbattuta in tutte le 13 sfide di Serie A contro la Cremonese, con un bilancio di sette successi e sei pareggi. La Viola ha all'attivo più gare nel torneo senza mai perdere solo contro Varese, Catanzaro e Reggina (tutte a 14).

La Cremonese non ha trovato la rete nelle ultime tre sfide interne contro la Fiorentina in Serie A, dopo che nelle tre precedenti aveva sempre realizzato esattamente un gol; contro nessuna avversaria ha mai giocato quattro partite interne consecutive senza riuscire a segnare nella competizione.

Nonostante la Fiorentina non abbia trovato il successo in cinque delle sette sfide contro avversarie neopromose disputate dal 2025 in Serie A (2N, 3P), ha vinto le due più recenti, entrambe per 1-0, una delle quali proprio contro la Cremonese (lo scorso 4 gennaio). La Cremonese è la squadra che ha collezionato meno punti in Serie A nelle ultime 14 giornate, appena quattro (4N, 10P); dall'altra parte, la Fiorentina era la formazione che ne aveva ottenuti meno nelle 14 precedenti (sei). Nonostante la Fiorentina sia imbattuta in quattro delle ultime cinque gare di campionato (2V, 2N), non ha trovato la rete nelle due più recenti (contro Udinese e Parma) e rischia di mancare il bersaglio in tre incontri di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2023. La Cremonese non ha trovato la rete in nessuna delle ultime quattro gare interne in Serie A (due pareggi per 0-0 e due sconfitte nel parziale) e mai nella sua storia nella competizione ha giocato più incontri casalinghi senza segnare almeno un gol.

La Cremonese ha vinto solo una delle 12 partite di Serie A giocate di lunedì, a fronte di cinque pareggi e sei sconfitte; dall'altra parte, la Fiorentina ha perso ben cinque degli ultimi sei incontri di campionato disputati in questo giorno della settimana (1V). Da un lato, la Cremonese è la squadra che ha segnato meno gol da fuori area in questa Serie A (uno), dall'altro la Fiorentina è la formazione che ha subito più reti dalla distanza nel torneo in corso (nove). Federico Bonazzoli, che ha all'attivo due reti contro la Fiorentina in Serie A (nel settembre 2019 e nell'aprile 2022), ha realizzato sei centri nel torneo in corso e solo nel 2021/22 (10 con la Salernitana) ha fatto meglio in una singola stagione nel massimo campionato.

Rolando Mandragora è andato a segno in due delle sue tre presenze in Serie A contro la Cremonese e contro nessuna avversaria ha realizzato più gol nella competizione (due, come contro altre cinque squadre); tuttavia, il centrocampista della Fiorentina ha trovato solo un centro nelle sue ultime 11 gare nel torneo, dopo che ne aveva realizzati tre nelle cinque precedenti.