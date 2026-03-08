Scarseggiano i gol dalla panchina: Fiorentina-Parma, le statistiche in comune

vedi letture

Direttamente dalle pagine di TMW, spazio alle statistiche più curiose riguardanti Fiorentina-Parma:

L'ultima vittoria ducale al Franchi è abbastanza recente perché è stata ottenuta a Santo Stefano, nel 2018 (0-1 gol di Inglese). A livello numerico spicca invece un 5-0 per la Fiorentina che però ha quasi 100 anni: è esattamente del 28 settembre 1930 e si giocava la prima giornata di quel campionato di Serie B. Pur non avendo la peggior difesa del campionato, la Fiorentina è relativamente facile da 'perforare'. Ha chiuso solo 4 partite con la propria porta imbattuta, dato che la rende ultima, da questo punto di vista, in Serie A. Sia Fiorentina che Parma hanno avuto uno scarso contributo realizzativo dai giocatori che sono entrati a partita in corso: tre reti a testa. Non sono le peggiori solamente perché Udinese e Verona sono ferme a due.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

27 incontri disputati

12 vittorie Fiorentina

8 pareggi

7 vittorie Parma

45 gol fatti Fiorentina

28 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1929/1930 Serie B Fiorentina vs Parma 1-2, 11° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2024/2025 Serie A Fiorentina vs Parma 0-0, 32° giornata