Como in Europa? Ma il Sinigaglia non è a norma UEFA: ecco cosa non va

vedi letture

Lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como potrebbe non essere idoneo a ospitare gare delle competizioni UEFA nel caso in cui la squadra di Fabregas conquistasse la qualificazione alle coppe europee. A riverarlo è Gazzetta.it, che spiga come il problema principale non riguarda la capienza – superiore agli 8.000 posti richiesti – ma il rispetto di vari standard strutturali previsti dal regolamento UEFA. Il nodo più delicato riguarda la curva dello stadio, che oggi è realizzata con strutture tubolari temporanee. Oltre alla questione della curva, lo stadio presenta altre carenze: servirebbero almeno 100 posti VIP dedicati, circa 150 parcheggi riservati e spazi più ampi per media e operatori televisivi.

Anche alcune aree funzionali – come sala stampa, servizi igienici, aree mediche e postazioni per le telecamere – dovrebbero essere adeguate agli standard internazionali. Il club sta comunque valutando possibili interventi di adeguamento per rendere l’impianto conforme e poter disputare eventuali partite europee a Como. In alternativa, la squadra potrebbe essere costretta a giocare le gare in uno stadio diverso.