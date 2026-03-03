La Flop11 del campionato a tinte viola: due calciatori della Fiorentina presenti

vedi letture

La ventisettesima giornata di Serie A si è chiusa con il netto 3-0 dell'Udinese ai danni della Fiorentina e Tuttomercatoweb.com tira le fila sui promossi e bocciati dell'ultimo turno di campionato. Tra i calciatori peggiori per prestazione spiccano due della Fiorentina, Daniele Rugani e Rolando Mandragora, entrambi da 5 in pagella nella disastrosa serata del BluEnergy Stadium. A 'dominare' la classifica la Lazio, rappresentata con sei elementi ampiamente insufficienti nella sconfitta di domenica in casa del Torino.

Ecco la Flop11 della 27esima giornata: Ivan Provedel (Lazio) 5 Danilo Veiga (Lecce) 5 Daniele Rugani (Fiorentina) 4 Oliver Provstgaard (Lazio) 4.5 Luca Pellegrini (Lazio) 4.5 Matteo Cancellieri (Lazio) 5 Rolando Mandragora (Fiorentina) 5 Reda Belahyane (Lazio) 5 Ruslan Malinovskyi (Genoa) 5 Andrea Pinamonti (Sassuolo) 4 Petar Ratkov (Lazio) 4.5