Firenze e azzurro, legame inscindibile: a Coverciano ecco il documentario sulla Nazionale
Al Museo del Calcio di Coverciano arriva la proiezione del documentario “1934-1958 Da Roveta a Coverciano: Firenze, la casa degli Azzurri”. Mercoledì 11 marzo alle ore 18.00, presso il Museo del Calcio (Piazza Fino Fini 1), si terrà la proiezione del documentario “1934-1958 Da Roveta a Coverciano: Firenze, la casa degli Azzurri”, a cura di Massimo Cervelli e Marco Vichi, realizzato con la collaborazione del Quartiere 2 Firenze. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il documentario ripercorre una pagina importante della storia del calcio italiano, partendo dal 1934 quando, in vista della Coppa del Mondo FIFA 1934 disputata in Italia, il commissario tecnico Vittorio Pozzo scelse Roveta come sede per la fase finale della preparazione della Nazionale. Dopo il trionfo mondiale, la località divenne simbolicamente “la sorgente della vittoria”, entrando nell’immaginario collettivo del calcio italiano.
Pozzo tornò a Roveta nel 1939 e nel 1940, dopo aver conquistato anche l’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Berlino 1936 e il secondo titolo iridato alla Coppa del Mondo FIFA 1938, confermando il ruolo centrale della zona fiorentina nella preparazione degli Azzurri.
Un passo decisivo verso la nascita di una struttura permanente arrivò nel 1940 grazie all’intuizione del marchese Luigi Ridolfi, allora presidente della ACF Fiorentina, che propose la creazione di un centro federale di preparazione tecnica. L’idea prese forma negli anni successivi fino all’inaugurazione, il 6 novembre 1958, del Centro Tecnico Federale di Coverciano, destinato a diventare la vera “Università del calcio” italiano. La proiezione offrirà al pubblico l’occasione di ripercorrere, attraverso immagini e testimonianze, il legame profondo tra Firenze e la storia della Nazionale.
