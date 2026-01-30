FirenzeViola Conte "anti-viola" e quella sconfitta che passò alla storia: i precedenti con la Fiorentina

Sarà il diciottesimo incrocio tra Antonio Conte e la Fiorentina quello in programma domani alle ore 18 allo stadio Maradona. Un confronto che, numeri alla mano, sorride spesso al tecnico pugliese, capace di imporsi con continuità sulla formazione viola nel corso delle sue esperienze sulle panchine italiane a partire dal 2009. Il bilancio parla chiaro: 12 vittorie, 3 pareggi e appena 2 sconfitte per l’allenatore classe 1969. Un rendimento di altissimo livello, che trova paragoni soltanto nei precedenti contro Milan e Cagliari, avversarie contro le quali Conte ha collezionato addirittura 13 successi.

Iniziando l'analisi dall'ultima esperienza al Napoli, il tecnico ex Juventus non ha mai conosciuto altro risultato contro la Fiorentina se non la vittoria, vincendo dapprima 0-3 al Franchi e 2-1 in casa, nel corso della scorsa stagione. 1-3, invece, il punteggio nel match d’andata di pochi mesi fa. Numeri importanti anche nel periodo alla guida dell’Inter, con 4 vittorie e 2 pareggi in sei confronti. Il maggior numero di successi contro la Fiorentina resta però quello maturato sulla panchina della Juventus, con 5 vittorie, esperienza segnata tuttavia anche dalla sconfitta più dolorosa subita da Conte contro i viola: il 4-2 del 20 ottobre 2013. Una vittoria clamorosa che passò alla storia, visti i 4 gol realizzati dalla squadra viola in 16 minuti, reti che ribaltarono la sfida dopo lo 0-2 iniziale. Andando a ritroso per l'ultima volta, il primo incontro tra Conte e la squadra viola andò in scena nella stagione 2009/10, quando l'allenatore pugliese era tecnico dell'Atalanta. La sfida terminò col punteggio di 2-0 per i viola, decretando, per l'allenatore classe 1969, la prima sconfitta all'esordio contro i gigliati.