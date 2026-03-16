Serie A, Fiorentina terza per minutaggio degli italiani, Como ultimo con 1'
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Quali sono le squadre che impiegano più italiani nell'attuale Serie A? A questa domanda risponde Kickest con un'interessante classifica a proposito. Il noto sito di statistiche ha pubblicato la graduatoria dei clb per minutaggio degli italiani. Al primo posto spicca il Cagliari, con 18868 minuti per gli azzurri, seconda e terza Cremonese e Fiorentina, che si incroceranno stasera.
La Cremo ha concesso 16212' agli italiani in rosa, la Viola è a 14873'. Il dato più curioso riguarda il Como: la squadra di Cesc Fabregas è ferma a 1': l'unico calciatore italiano schierato è stato Edoardo Goldaniga, entrato al 96' di Fiorentina-Como. Ecco la classifica:
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Copertina
Tommaso LoretoDa Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Kean
Alberto PolverosiLo spareggio di Cremona per evitare una vergogna tremenda. Se vanno in B, questi viola saranno per sempre cancellati dalla memoria di Firenze. La croce dei calci piazzati: Vanoli stia attento ai due metri di Djuric
Luca CalamaiUna vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al pari
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