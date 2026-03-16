Serie A, Fiorentina terza per minutaggio degli italiani, Como ultimo con 1'

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Quali sono le squadre che impiegano più italiani nell'attuale Serie A? A questa domanda risponde Kickest con un'interessante classifica a proposito. Il noto sito di statistiche ha pubblicato la graduatoria dei clb per minutaggio degli italiani. Al primo posto spicca il Cagliari, con 18868 minuti per gli azzurri, seconda e terza Cremonese e Fiorentina, che si incroceranno stasera.

La Cremo ha concesso 16212' agli italiani in rosa, la Viola è a 14873'. Il dato più curioso riguarda il Como: la squadra di Cesc Fabregas è ferma a 1': l'unico calciatore italiano schierato è stato Edoardo Goldaniga, entrato al 96' di Fiorentina-Como. Ecco la classifica: