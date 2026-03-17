Classifiche a confronto: Fiorentina ancora a -20 sullo scorso anno
Torna il consueto appuntamento con le classifiche a confronto dopo la 29° giornata di Serie A. La fondamentale vittoria ottenuta dalla Fiorentina per 4-1 in quel di Cremona nella giornata di ieri ha permesso alla squadra di Vanoli di allungare a +4 il distacco sul terzultimo posto, adesso occupato proprio dalla squadra grigiorossa di mister Nicola. D'altra parte, invece, non si contano punti recuperati rispetto allo scorso anno. Un anno fa, infatti, la Fiorentina di Palladino batteva con un netto 3-0 la Juventus di Thiago Motta: in gol Gosens, Mandragora e Gudmundsson. Con questo risultato, restano 20 i punti in meno conquistati dalla Fiorentina rispetto alla scorsa stagione: 28 contro 48.
Di seguito il dato squadra per squadra:
Inter 68 punti (+4 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 29 partite di campionato)
Milan 60 (+13)
Napoli 59 (-2)
Como 54 (+25)
Juventus 53 (+1)
Roma 51 (+2)
Atalanta 47 (-11)
Bologna 42 (-11)
Lazio 40 (-11)
Sassuolo 38 (in Serie B)
Udinese 36 (-4)
Parma 34 (+9)
Genoa 33 (-2)
Torino 33 (-5)
Cagliari 30 (+4)
Fiorentina 28 (-20)
Lecce 27 (+2)
Cremonese 24 (in Serie B)
Pisa 18 (in Serie B)
Hellas Verona 18 (-11)
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