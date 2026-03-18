Salvezza, quanti punti ha recuperato la Fiorentina in 5 match alle concorrenti

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Il Corriere dello Sport - Stadio individua il mese decisivo in cui la Fiorentina sta costruendo la sua salvezza: dalla 25esima alla 29esima giornata di Serie A. Cinque partite, dieci punti conquistati e un mare di punti recuperati alle avversarie che lottano per non retrocedere. La squadra viola ci è riuscita reagendo agli schiaffoni presi anche a Udine, ma soprattutto passando da una media punti di 0,68 a partita nelle prime 19 gare a 1,5 dalla prima del girone di ritorno.

Tutto per i viola è iniziato a Como per poi concludersi, almeno per ora, a Cremona. Nelle ultime 5 partite la Fiorentina ha recuperato 9 punti alla Cremonese, 8 al Cagliari, 7 a Pisa e Verona, 4 a Lecce e Torino e 2 al Parma. La Fiorentina non è ancora uscita definitivamente dalle sabbie mobili, ma con questi numeri si salverà.